Українка Цуренко у другому колі Ролан Гаррос обійшла непередбачувану росіянку Макарову

Українська тенісистка Леся Цуренко без особливих проблем вийшла до третього туру турніру Великого Шолома - Ролан Гаррос.

На другому етапі Відкритого чемпіонату Франції в Парижі наша тенісистка виграла у росіянки Катерини Макарової - 6:2, 6:2. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Макарова піднесла головну сенсацію на старті Ролан Гаррос, коли в першому колі здолала першу ракетку світу німкеню Анжеліку Кербер. Розвинути свій успіх російській спортсменці не вдалося.

42-й номер світового рейтингу Леся Цуренко виграла першу партію у росіянки - 6:2, показавши 100-відсоткову реалізацію брейк-пойнтів - 3 з 3-х. Макарова зробила в першому сеті лише один брейк і закономірно поступилася.

У другому сеті проблеми з подачею у росіянки нікуди не зникли, вона віддала два своїх гейми. Леся Цуренко була кращою у всіх компонентах гри і святкувала перемогу.

Зазначимо, що раніше на турнірі Ролан Гаррос Леся Цуренко незмінно зупинялася у першому колі (2012, 2013, 2015, 2016). Нинішній турнір для неї найкращий у кар'єрі.