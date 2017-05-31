Каратистка Катерина Крива визнана найкращою спортсменкою травня в Україні

За підсумками спортивного травня Національний олімпійський комітет України визнав дворазову чемпіонку Європи з карате Катерину Криву найкращою спортсменкою місяця, повідолмяє прес-служба НОК.

Її особистий наставник Ігор Богдан став найкращим тренером останнього весняного місяця.

Високе визнання НОК 25-річна львів'янка отримала завдяки блискучому виступу на травневому чемпіонаті Європи в турецькому місті Ізміт, який став першим чемпіонатом континенту, що проводився в статусі олімпійського.

В Туреччині Катерина Крива двічі підіймалася на найвищу сходинку п'єдесталу пошани. Вона стала найсильнішою у змаганнях куміте (вагова категорія до 50 кг), після чого здобула медаль найвищого ґатунку у командній першості разом з подругами по збірній – Анітою Серьогіною, Анжелікою Терлюгою та Анастасією Містковською.

Відзначимо, що Катерина Крива вперше отримала звання найкращої спортсменки місяця в Україні.

Як повідомляв УНІАН, в 2016 році на 129-й сесії Міжнародного Олімпійського Комітету в бразильському Ріо-де-Жанейро МОК ухвалив рішення про включення 5 нових видів спорту до програми Ігор ХХХІІ Олімпіади 2020 року в Токіо, одним з яких стало карате.