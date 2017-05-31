ЗМІ назвали можливі столиці літньої Олімпіади у 2024 і 2028 роках

Літні Олімпійські ігри в 2024 році, скоріш за все, пройдуть в Парижі. Через чотири роки столицею Олімпіади може стати Лос-Анджелес, пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з обговоренням питання, передає РБК.

За їх даними, зараз Міжнародний олімпійський комітет веде переговори на цей рахунок. Поки обидва міста є претендентами на проведення Ігор 2024 року. Однак МОК розглядає такий варіант, при якому місто, що не стало столицею Олімпіади 2024 року, прийме її у себе в 2028 році.

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За словами джерела, майже всіх домовленостей досягнуто, тепер все залежить від Лос-Анджелеса і Олімпійського комітету США. Для влади американського міста проведення Ігор в 2028 році буде «фінансово доцільно і корисно», хоча вони ставили основним завданням проведення Олімпіади через сім років.

За даними співрозмовників видання, обговорення столиці найбільшого спортивного заходу знову активізувалося після того, як глава МОК Томас Бах провів окремі бесіди з мером Лос-Анджелеса Еріком Гарсетти і головою олімпійського комітету США Ларрі Пробстом.

«Їм обом Бах дав зрозуміти: для нього вкрай важливо, щоб Лос-Анджелес погодився на умови угоди», — пише газета.

Бах також заявив, що МОК переконаний у доцільності відстрочити на чотири роки прийняття Олімпіади в Лос-Анджелесі, і це піде на користь і місту, і олімпійського комітету США, передає WSJ.

Прес-секретар кампанії з проведення Ігор в Парижі в 2024 році заявив, що «завжди було ясно, що наша заявка може бути розглянуто для проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор 2024 року. Ми побудували нашу кампанію з повною громадською та політичною підтримкою».

Прес-секретар олімпійської кампанії в Лос-Анджелесі заявив, що організатори розглядають це місто в якості господаря літніх Ігор саме в 2024 році.

Заявки на проведення літніх Олімпійських ігор подали, крім Парижа, Лос-Анджелеса, подали Гамбург, Будапешт і Бостон. Однак згодом ці міста відкликали заявки. Вибори столиці Олімпіади 2024 року пройде у вересні на 130-ї сесії МОК. Заявки на проведення Ігор в 2028 поки не подавалися.