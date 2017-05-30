Жіноча збірна України з волейболу обіграла Ізраїль в першому матчі відбіркового турніру ЧС
23:45, 30 травня 2017Інше
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Гра завершилася з рахунком 3:0.
Збірна України почала відбірний турнір до ЧС з перемоги / fvu.in.ua
У Баку (Азербайджан) завершився матч першого туру відбірного турніру чемпіонату світу з волейболу, в якому збірна України обіграла команду Ізраїлю, повідомляє Європейська конфедерація волейболу.
Гра завершилася з рахунком 3:0.
Українки мали повну перевагу над суперницями. Якщо в першій партії опонентки зуміли набрати 22 очки, то надалі ізраїльтянки повністю віддали перевагу українкам - 22:25, 20:25, 11:25.
Матч тривав 1 годину 12 хвилин.
Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України стала Ганна Степанюк - 12 очок (7 брейків). У Світлани Дорсман 12 очок (6 брейків).
У групі зі збірною України також представлені команди Данії, Нідерландів, Норвегії та Азербайджану
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