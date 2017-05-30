Українська збірна на чолі з Коу Леєм почала боротьбу на чемпіонаті Європи з настільного тенісу

П'ятеро українських тенісистів вирушили в німецький Дюссельдорф, де виступлять в особистому чемпіонаті світу з настільного тенісу. З особливим інтересом в Україні будуть стежити за виступом першої ракетки нашої країни - Коу Лея, який у квітневому світовому рейтингу ITTF піднімався на рекордне для представника України 20-е місце. У травневому рейтингу він опустився на чотири місця і розташувався на 24-й позиції.

Коу Лей буде єдиним гравцем в чоловічому одиночному розряді, який представить Україну в Дюссельдорфі, повідомляє Xsport.

Жіноча збірна України виступає в Німеччині в повному складі - Тетяна Біленко, Ганна Гапонова, Соломія Братейко, Ірина Моцик.

Коу Лей, Біленко і Гапонова почнуть виступи з основної сітки, а ось Братейко і Моцик довелося долати кваліфікацію.

Моцик, вигравши у представниці Туркменії Огулженнет Ніязгилієвої, потім поступилася голландці Кім Вермаас – 1:4, і не зіграє в «основі». А ось Братейко виграла свою кваліфікаційну групу, обігравши у вирішальному поєдинку представницю Сінгапуру Тан Ен Хуй - 4:2.