Сноубордіст Мостовенко став молодим послом України на Олімпійському фестивалі-2017

Молодим амбасадором збірної України на XIV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, який у липні цього року пройде в угорському Дьорі, за пропозицією НОК України, став срібний призер ЄЮОФ-2017 зі сноубордингу Гліб Мостовенко, повідомляє прес-служба НОК.

Під час Фестивалю Гліб, не дивлячись на свій юний вік, проявив себе справжнім лідером з гарними комунікаційними навичками, які не залишились не поміченими як організаторами, так і Олімпійською командою України.

вперше під час XIII зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю (ЄЮОФ) 2017 року, що проходив у турецькому Ерзурумі, був запущений пілотний проект «Молодий посол».

Це освітній проект, мета якого - зміцнення олімпійських цінностей відповідно до Олімпійської стратегії-2020, поширення олімпійських ідеалів на основі освіти, а також заохочення молоді до взаємодії один з одним.

Амбасадори отримуватимуть освіту через мережу Інтернет у відповідно створеній навчальній платформі за безпосередньої участі представників Комісії ЄОК «Олімпійська спадщина і культура» і Комісії атлетів Європейських Олімпійських Комітетів. Перший вебінар буде проведений 7 червня, а наступні два – 21 червня і 12 липня поточного року.