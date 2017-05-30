Українці Світоліна і Долгополов вийшли у друге коло Ролан Гаррос, Бондаренко вибула з турніру

У третій день матчів основної сітки Відкритого чемпіонату Франції з тенісу на корти майже одночасно вийшли три українських гравця. В результаті Еліна Світоліна та Олександр Долгополов здобули перемоги і вийшли у друге коло змагань, а Катерина Бондаренко вибула з турніру, повідомляє офіційний сайт Ролан Гаррос.

Українка Світоліна, яка посіяна на турнірі під п'ятим номером, зазнала проблем на старті поєдинку проти Ярослави Шведової з Казахстану, яка відразу зробила брейк. Суперниця лідирувала 3:1, але потім три гейми поспіль взяла Світоліна. Українці вдалося нав'язати боротьбу в десятому геймі і реалізувати сетбол на подачі суперниці.

У другій партії події розвивалися рівно, але у вирішальному, восьмому геймі Світоліна взяла подачу Шведової. Подаючи на матч, Еліна пішла з двох брейкпойнтів і з другого матчболу оформила перемогу.

"Дуже важкий матч, як і будь-який матч першого кола. Рада, як впоралася з тиском. Дякую уболівальникам за підтримку, це було неймовірно. Вперше я приїжджаю на Ролан Гаррос з чотирма титулами і двома великими перемогами в Дубаї і Римі. Звісно, це додає мені впевненості, але я намагаюся йти від матчу до матчу", - зазначила Світоліна в інтерв'ю.

Еліна Світоліна (Україна) - Ярослава Шведова (Казахстан) - 6-4 6-3

Олександр Долгополов у трьох сетах переграв аргентинця Карлоса Берлока. Десять геймів першої партії суперники відіграли без брейкпойнтів, але кінцівка залишилася за українцем, який реалізував другий сетбол.

Одного брейку вистачило Олександру для перемоги у другому сеті (Карлос не реалізував два своїх брейкпойнти). У третій партії українець зі старту заволодів ініціативою і до кінця зустрічі втримав перевагу.

У другому колі нашого спортсмена, швидше за все, чекає протистояння з одним із найсильніших тенісистів планети Стеном Ваврінкою.

Олександр Долгополов (Україна) - Карлос Берлок (Аргентина) -7-5 6-3 6-4

Нарешті, Катерина Бондаренко поступилася хорватській тенісистці Петрі Мартіч. Перша партія була повністю за хорваткою, яка мала п'ять брейк-пойнтів, а реалізувала два.

Другий сет був рівним - спочатку суперниці зробили по два брейки, і у Катерини були непогані шанси на продовження гри в третьому сеті, але у вирішальний момент за рахунку 5:5 вона упустила свою подачу, чим сповна скористалася Мартіч.

Катерина Бондаренко (Україна) - Петра Мартіч (Хорватія) - 2-6 5-7

Нагадаємо, що в попередні два дні турніру Великого Шолома в Парижі у друге коло пробилися українці Леся Цуренко і Сергій Стаховський.