У матчі головної бейсбольної ліги США сталася масова бійка (відео)

15:02, 30 травня 2017
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Гравець однієї з команд спровокував бійку після влучення м'ячем у стегно суперника.

Матч бейсбольної ліги США був перерваний через масову бійку / TopBet

У матчі Головної ліги бейсболу (США) в Сан-Франциско відбулася масова бійка, відео якої викладено в YouTube.

Б'ючий столичної команди «Вашингтон Нешионалс» Брайс Харпер напав на пітчера каліфорнійської команди «Сан-Франциско Джайєнтс» Хантера Стрікленда, який потрапив йому м'ячем в стегно.

Після цього в бійку вступили інші бейсболісти.

MLB повинна розглянути інцидент найближчим часом і прийняти дисциплінарні рішення щодо гравців команд.

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Теги: #США#бійка