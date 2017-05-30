У матчі головної бейсбольної ліги США сталася масова бійка (відео)

У матчі Головної ліги бейсболу (США) в Сан-Франциско відбулася масова бійка, відео якої викладено в YouTube.

Б'ючий столичної команди «Вашингтон Нешионалс» Брайс Харпер напав на пітчера каліфорнійської команди «Сан-Франциско Джайєнтс» Хантера Стрікленда, який потрапив йому м'ячем в стегно.

Після цього в бійку вступили інші бейсболісти.

MLB повинна розглянути інцидент найближчим часом і прийняти дисциплінарні рішення щодо гравців команд.