Світоліна увійшла до трійки фаворитів Ролан Гаррос за версією букмекерів

Одна з провідних світових букмекерських контор William Hill оцінила шанси тенісисток на перемогу у другому турнірі року з серії "Великого шолома" - Відкритому чемпіонаті Франції, поставивши украинуку Еліну Світоліну у своєрідному "рейтингу" на 2-3 місце, повідомляється на сайті контори.

Шанси на перемогу українки і Гарбинье Мугурузы з Іспанії розцінюються як 8 до 1. Вище шанси тільки у Сімони Халеп з Румунії - 6 до 1.

У чоловічому турнірі явним фаворитом є іспанець Рафаель Надаль - 1,83 до 1. Далі йдуть серб Новак Джокович (5 до 1) і швейцарець Станіслас Ваврінка (11 до 1). Шанси українця Олександра Долгополова розцінюються як мізерні - 501 до 1.

Як повідомляв УНІАН, у нинішньому році Відкритий чемпіонат Франції з тенісу проходить в Парижі з 28 травня по 11 червня.