Американський спортсмен-мільярдер Тайгер Вудс затриманий за водіння в нетверезому стані

Знаменитий американський гольфіст Тайгер Вудс заарештований у Флориді за водіння автомобіля в нетверезому стані. Про це повідомляє WPTV.

Співробітники поліції затримали Вудса близько третьої години ночі за місцевим часом. Його звільнили з-під варти у 10:50, він провів у ділянці понад 7 годин. Про покарання, яке загрожує Вудсу, поки не повідомляється.

Вудс — 14-разовий переможець турнірів серії «Мейджор» (найпрестижніші змагання в чоловічому гольфі) і поступається за цим показником лише Джеку Ніклаусу, в активі якого 18 титулів.

У 2009 році Вудс став першим в історії спортсменом-мільярдером.

За останні кілька років гольфіст переніс три операції на хребті.

24 травня він написав у соцмережах, що остання операція позбавила його від жахливого болю, і що він уже давно не відчував себе так добре.

"Я хочу грати в гольф на професійному рівні, але я не будую жодних планів. Я не зможу нормально повертатися ще два-три місяці. Тепер вся моя увага спрямована на реабілітацію і на те, щоб слідувати всім рекомендаціям лікарів", - написав Вудс.