Херсонський «Продексім» став чемпіоном України з футзалу.

У четвертому матчі «золотої» серії плей-офф Екстра-ліги херсонський клуб виграв у львівської «Енергії» з рахунком 2:1. Ця перемога стала для херсонців третьою у серії, а отже – чемпіонською, повідомляє офіційний сайт Асоціації футзалу України.

Перемога підопічним Ігоря Москвичова далася важко. У «Енергії» протягом першого тайму було дуже багато моментів для того, щоб забити, але, як і напередодні, відмінно у воротах «Продексіма» грав Кирило Ципун.

У «Продексіма» було небагато моментів, але вони були дуже небезпечними, і Володимирові Кардашу в деяких епізодах доводилось рятувати свої ворота. Однак, на 19-й хвилині він врятувати не зміг. До того ж – двічі. Спочатку після розіграшу кутового відзначився Максим Бессалов, а через кілька миттєвостей Віталій Кісельов дальнім ударом зробив рахунок 2:0 на користь гостей.

У другому таймі «енергетики» кинули всі сили, щоб відігратись. Але у той же час вони ледь не пропустили третій м’яч у свої ворота, коли Михайло Волянюк виходив на ударну позицію, але не зміг переграти Кардаша. Після екватору другого тайму «Енергії» таки вдалося відквитати один м’яч зусиллями Віталія Танського. На той момент «енергетики» вже грали з п’ятим польовим гравцем, і після забитого голу вони продовжували шукати щастя, граючи у форматі 5х4.

Однак, зрівняти рахунок підопічним Валерія Легчанова не вдавалося. «Продексім» зміг витримати натиск галичан, і фінальна сирена зафіксувала перемогу херсонської команди з рахунком 2:1. Це означало, що «Продексім» - чемпіон України сезону 2016/2017 років.

«Енергія» (Львів) – «Продексім» (Херсон) – 1:2

Рахунок у серії – 1:3