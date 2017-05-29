Спортивний арбітражний суд продовжив дискваліфікацію шістьох російських лижників

Спортивний арбітражний суд (CAS) залишив у силі відсторонення від змагань російських лижників Олександра Легкова, Євгена Бєлова, Олексія Пєтухова, Максима Вилегжаніна, Євгенії Шаповалової та Юлії Іванової. Про це повідомляється на сайті суду.

«CAS прийняв рішення зберегти тимчасову дискваліфікацію до 31 жовтня 2017 року. Після цієї дати спортсмени зможуть брати участь в змаганнях, якщо їх не визнають винними», — свідчить заява.

У грудні минулого року Легкова та ще п'ятьох російських лижників тимчасово відсторонили від участі в змаганнях через підозри в маніпуляціях з допінг-пробами на Олімпіаді в Сочі.

У лютому стало відомо, що CAS залишив у силі рішення Міжнародної федерації лижного спорту (FIS) про усунення російських лижників. Спортсмени, що потрапили під санкції, були змушені пропустити чемпіонат світу в Лахті.