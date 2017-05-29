Жіноча збірна України з волейболу їде в Баку за путівкою на чемпіонат світу

Тренерський штаб жіночої збірної України з волейболу визначив заявку команди, яка зіграє у кваліфікації чемпіонату світу-2018. Головний тренер національної команди Гарій Єгіазаров повезе в Баку 14 волейболісток, 5 з яких представляють українські клуби і 9 – легіонери.

Як повідомляє офіційний сайт ФВУ, через травми не зможуть допомогти команді ліберо Вікторія Дельрос і догравальниця Ганна Кириченко. Обидві волейболістки брали участь у відборі на чемпіонат Європи-2017, який був успішним для України. Також відзначимо дебютанток у складі збірної – ліберо Христину Нємцеву і блокуючу Юлію Герасимову. Діагональна Олеся Рихлюк, яка виступає за швейцарський «Волеро», зіграє за національну команду вперше з 2009 року.

Склад збірної України на відбір до чемпіонату світу-2018:

Ліберо - Аліна Степанчук («Хімік»), Христина Нємцева («Хімік»)

Блокуючі - Ірина Трушкіна («Нілуфер», Туреччина), Інна Молодцова («Хімік»), Юлія Герасимова («ТЕД Анкара», Туреччина), Світлана Дорсман («Азерйол», Азербайджан)

Діагональні - Карина Юрченко («Сєвєродончанка»), Олеся Рихлюк («Волеро», Швейцарія)

Зв'язуючі - Олександра Перетятько («Єнісей», Росія), Олена Новгородченко («Вісла», Польща)

Догравальниці - Тетяна Козлова («Нілуфер», Туреччина), Анастасія Чернуха («Хімік»), Ганна Степанюк («Джакарта», Індонезія), Надія Кодола («Канни», Франція).

Зазначимо, що збірна України у другому раунді відбору на ЧС-2018 потрапила в групу Е. Всі матчі наша команда проведе в Баку з 30 травня по 3 червня. Суперниками підопічних Єгіазарова по черзі стануть збірні Ізраїлю, Азербайджану, Норвегії, Нідерландів і Данії. Безпосередньо на мундіаль потрапить перша команда групи, а колектив, який посів друге місце, буде грати в третьому раунді відбору (стикових матчах).

Нагадаємо, що чоловіча збірна України не змогла пробитися на чемпіонат світу, програвши у відборі три матчі з п'яти.