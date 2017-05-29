Українець Стаховський став учасником другого кола тенісного Ролан Гаррос

Український тенісист Сергій Стаховський виграв свій матч у першому колі турніру Великого Шолома - Ролан Гаррос.

Суперником українця був Лу Яньсюнь з Тайваню, що посідає 60-е місце в рейтингу АТР і випереджає Стаховського на 63 позиції.

Сергій, який стартував на турнірі з кваліфікації, зумів вперше з 2015 року подолати перше коло основної сітки Ролан Гаррос, вигравши з рахунком 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).

За весь поєдинок Лу Яньсюнь не мав жодного брей-пойнта на подачах українського тенісиста. Стаховський мав вражаючий відсоток виграних м'ячів на першій подачі - 89%, а в першому сеті цей показник склав 93%.

Значною виявилася перевага і за ейсами - 16 проти 4-х на користь Сергія. І в першому, і в другому сеті Стаховський взяв по одному гейму на подачах суперника, в результаті чого забезпечив собі перевагу в партіях 2-0.

У третій партії гра стала більш рівною, кількість виграних м'ячів склала 41-40 з мінімальною перевагою українця. Суперники не мали жодного брейк-пойнта.

Тим не менш, Стаховський урізноманітнив свої дії виходами до сітки, які в основному були вдалими (11 із 14). Боротьба продовжилася на тай-брейку, де український гравець зробив два поспіль міні-брейки, перетворивши рахунок 2:1 на 4:1 на свою користь. Після чого спокійно довів справу до кінця.

Стаховський чекає свого суперника у другому колі "Ролан Гаррос". Він визначиться в парі бельгійця Давида Гоффена і француза Поля-Анрі Матьє.