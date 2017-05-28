Волейбольна збірна України завершила свою участь у відборі ЧС-2018 поразкою від Туреччини

Чоловіча збірна України з волейболу у французькому Ліоні завершила відбірковий турнір чемпіонату світу-2018.

У заключному матчі проти команди Туреччини "синьо-жовті" поступилися з рахунком 0:3. В жодній з партій підопічні Угіса Крастіньша не змогли зачепитися за вагомі шанси на перемогу. В результаті - 16:25, 19:25, 20:25, і поразка в трьох сетах.

Українці посіли четверте місце у групі А серед шести учасників. Всього у нинішній кваліфікації "синьо-жовті" здобули дві перемоги (над Азербайджаном та Ісландією) і зазнали три поразки (Німеччина, Франція, Туреччина).

Це був перший офіційний турнір збірної України під керівництвом тренера-іноземця у волейбольній історії.