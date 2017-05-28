Український дует Людмили Лузан і Дмитра Янчука виграв бронзову нагороду у змішаній естафеті на Кубку світу

У Сегеді (Угорщина) завершився етап Кубка світу з веслування на байдарках і каное.

В передостанньому виді програми українці Людмила Лузан та Дмитро Янчук завоювали бронзову нагороду в змішаній естафеті каное-одиночок 6х500 метрів.

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Таким чином, в Сегеді збірна України завоювала сім медалей, а всього 18 за підсумками двох етапів Кубку світу (1-й етап відбувся в Португалії – 19-21 травня).

Це були перші старти збірної України з веслування під керівництвом дворазового олімпійського чемпіона Юрія Чебана, повідомляє офіційний сайт Федерації каное України.