Українські велосипедисти зібрали всі призові місця в останній день велогонки Race Horizon Park в Києві

Сьогодні в Києві відбулася чоловіча міжнародна велогонка Horizon Park Classic, яка завершила програму серії міжнародних велоперегонів Race Horizon Park 2017 року, повідомляє офіційний сайт турніру.

Гонщикам належало пройти 12 кіл по 8 кілометрів у Солом'янському районі Києва (кільце навколо проспекту Лобановського та Протасового Яру), загальна дистанція склала 96 кілометрів. У гонці брали участь 21 команда: 11 зарубіжних колективів з 9-ти країн та 9 українських команд.

Переможцем гонки став український гонщик Олександр Превар, який представляє українську Kolss Cycling Team. Друге місце посів Єгор Дємєнтьєв з іншої української команди ISD-Jorbi Continental Team. Замкнув трійку призерів Сергій Лагкуті, який також представляє Kolss Cycling Team.

"Якщо чесно, до сих пір не можу до кінця повірити в те, що виграв. Але гонка склалася для нас ідеально: ми контролювали її з самого початку і мали багато простору для різноманітних тактичних маневрів. Коли стало зрозуміло, що наш відрив з трьох осіб доїде до фінішу, ми вже розуміли, що у нас буде велика перевага. Я шалено радий перемозі і буду тепер активно готуватися до інших гонок", - сказав Олександр Превар.

У Вишгородському районі Київської області пройшла жіноча гонка в програмі VR Women ITT, індивідуальна гонка з роздільним стартом. Виграла гонку Ганна Соловей, яка виступає за українську команду Team Lviv Region. Друге місце - у Ольги Шекель (Ukraine National Team), третя позиція - у Валерії Кононенко (Ukraine National Team). Українські велосипедистки, таким чином, як і чоловіки, зібрали всі призові місця.