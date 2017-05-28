Тенісний Ролан Гаррос в першому ж колі втратив першу ракетку змагань Анжеліку Кербер

На кортах Парижа проходить перший день основної сітки тенісного турніру з серії Великого Шолома - Ролан Гаррос. Один з перших же матчів приніс несподіваний результат.

Перша ракетка світу в жіночому рейтингу - німкеня Анжеліка Кербер - поступилася росіянці Катерині Макаровій і вибула в першому колі змагань.

Матч тривав 1 годину 22 хвилини і завершився перемогою росіянки з рахунком 6:2, 6:2. Німецька тенісистка набагато краще грала на подачі суперниці, а от свою подачу, приміром, у другій партії не змогла захистити жодного разу.

Останній гейм другого сету став одним з найтриваліших - Кербер мала шість брейк-пойнтів, але не змогла реалізувати жодного з них, а ось Макарова зуміла виграти розіграш на першому ж матч-болі.

Серед українських учасників сьогодні зіграють Леся Цуренко та Катерина Козлова, які проведуть поєдинок між собою. Переможець цього матчу, який відбудеться трохи пізніше, у другому раунді зіграє саме з росіянкою Макаровою.