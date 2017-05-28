Українські веслярі завоювали повний комплект нагород з золота, срібла і бронзи на Кубку світу в Угорщині

У Сегеді (Угорщина) відбулися недільні фінали на етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное. За їх підсумками на рахунку української команди виявилося три медалі, повідомляє офіційний сайт змагань. Наша збірна завоювала одне золото, одне срібло й одну бронзу.

Перший фінал неділі - і перша перемога. Полтавка Марія Кічасова і Анастасія Горлова зі Львова стали чемпіонками в гонках байдарок-двійок на дистанції 200 метрів. Вони зі старту вийшли на лідируючу позицію і втримали перевагу до фінішу! 36,922 секунд - результат українок, вони майже на півсекунди випередили найближчих конкуренток.

Срібну медаль на каное-двійці завоювали українці Дмитро Янчук та Тарас Міщук (дистанція 500 метрів).

А в гонці на байдарці-одиночці на 500-метровій дистанції ще один наш співвітчизник Олег Кухарик фінішував третім.

Нагадаємо, що медальним для українців був і попередній день змагань в Сегеді.