Збірна України з волейболу виграла другий поспіль матч відбіркового турніру ЧС

У французькому Ліоні завершився матч 4-го туру відбіркового турніру чемпіонату світу з волейболу, в якому збірна України розгромила команду Ісландії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 3:0.

Гра проходила за повної переваги української команди, яка не дала супернику набрати хоча б 20 очок в жодній з партій - 25:12, 25:19 і 25:15. Матч тривав, в загальній складності, лише трохи більше години - 68 хвилин.

Кращим гравцем матчу став волейболіст збірної України Володимир Тевкун, на рахунку якого 17 очок (8 брейків). У Олега Плотницького 12 очок (4 брейки), Андрія Левченка - 10 (5), Андрія Дьячкова - 9 (5).

Таким чином, збірна України здобула другу перемогу на турнірі (першу, напередодні - над командою Азербайджану), при двох поразках на старті (від Німеччини і Франції).

В неділю наша команда проведе матч за 3-4 місця зі збірною Туреччини.

Як повідомляв УНІАН, за регламентом змагань боротьбу в ЧС продовжать 1-2 команди групи. Решта - вибувають з турніру. Збірна України достроково позбулася шансів потрапити у фінальну частину змагань.