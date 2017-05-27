Данець Гіннеруп виграв велогонку серії Race Horizon Park в Києві



Велогонка в Києві завершилася перемогою спортсмена з Данії / racehorizonpark.com

У Києві завершилася друга гонка з серії велоперегонів Race Horizon Park - Race Maidan - переможцем якої став данець Расмус Есманн Гіннеруп, повідомляє офіційний сайт змагань.

Спортсмен подолав дистанцію в 116 км за 2 години 33 хвилини 40 секунд, а на останніх метрах дистанції показав себе чудовим фінішером. Данець перетнув лінію фінішу першим в компанії з декількох десятків гонщиків, які проїхали гонку в одному темпі.

Поляк Гжегож Степняк фінішував другим, а Дмитро Жигунов з Білорусі - третім.

Найкращий з українців - Віталій Буц, закінчив гонку на 4-му місці.

Як повідомляв УНІАН, напередодні, у першій гонці серії перемогу здобув Михайло Кононенко з київської команди Kolss Cycling Team-1. Велогонка миру відбулася в п'ятницю на "олімпійському кільці" в смт. Чабани.