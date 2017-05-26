Збірна України з волейболу вперше виграла у відбірковому турнірі чемпіонату світу
22:01, 26 травня 2017Інше
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Українці розгромили команду Азербайджану.
Збірна України вперше виграла на турнірі в Ліоні / cev.lu
У Ліоні (Франція) завершився матч 3-го туру відбіркового турніру чемпіонату світу з волейболу, в якому збірна України обіграла команду Азербайджану, повідомляє офіційний сайт змагань.
Українці виграли з рахунком 3:0.
Наша команда розгромила суперника в першій партії - 25:13, зазнала проблеми у другому сеті, але також його виграла - 25:23, а потім впевнено виграла третю партію - 25:20.
Таким чином, українці вперше виграли на турнірі в Ліоні. Раніше наша збірна програла командам Німеччини і Франції - обидва рази по 0:3.
Збірна України достроково втратила всі шанси потрапити до двійки найсильніших команд за підсумками турнірів і продовжити боротьбу за путівку на ЧС.
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