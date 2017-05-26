Збірна України з волейболу вперше виграла у відбірковому турнірі чемпіонату світу

У Ліоні (Франція) завершився матч 3-го туру відбіркового турніру чемпіонату світу з волейболу, в якому збірна України обіграла команду Азербайджану, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українці виграли з рахунком 3:0.

Наша команда розгромила суперника в першій партії - 25:13, зазнала проблеми у другому сеті, але також його виграла - 25:23, а потім впевнено виграла третю партію - 25:20.

Таким чином, українці вперше виграли на турнірі в Ліоні. Раніше наша збірна програла командам Німеччини і Франції - обидва рази по 0:3.

Збірна України достроково втратила всі шанси потрапити до двійки найсильніших команд за підсумками турнірів і продовжити боротьбу за путівку на ЧС.