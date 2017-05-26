Українець Кононенко виграв велогонку миру в рамках Race Horizon Park 2017

В смт. Чабани під Києвом стартувала програма традиційної серії міжнародних велоперегонів Race Horizon Park 2017, де в першій гонці перемогу здобув Михайло Кононенко з київської команди Kolss Cycling Team-1, повідомляє прес-служба змагань.

Українець подолав дистанцію 160 км за 3 години 53 хвилини 34 секунди.

Якоб Франдсен з данської команди Team AuraEnergy-CK Aarus зайняв 2-е місце, а бронзу завоював Микита Соколов з казахстанської Vino-Astana Motors.

«Це зовсім не випадковість, що у наших п'ятничних перегонів саме така назва. Вона з'явилася в 2014-му році і стало реакцією на трагічні події, які відбувалися і продовжують відбуватися в нашій країні, – говорить Олександр Башенко, президент Федерації велоспорту України та голова організаційного комітету Race Horizon Park. - Вони торкнулися і велоспорту. Так в Донецьку тепер не можуть проводитися традиційні змагання Гран-прі Донецька, а Крим і взагалі був головним місцем для тренувань наших провідних велосипедистів. Але з допомогою Race Horizon Park For Peace ми звертаємося не лише до вело суспільства: ми хочемо в ці непрості для України часи подарувати свято всьому Києву і всій Україні».

Якщо раніше Race Horizon Park For Peace проходила в Голосіївському районі Києва, то з минулого року вона переїхала в смт. Чабани. Завдяки цьому Федерації велоспорту України спільно з сільською радою Чабанів вдалося здійснити давню задумку: відремонтувати знамените «Олімпійське кільце», яке було побудовано для тренувань радянських велосипедистів до Олімпійських ігор 1980-го року. Після розвалу СРСР ця легендарна траса довгий час пустувала, в результаті чого вона була частково зруйнована. І якщо в минулому році на «Олімпійському кільці» був проведений переважно косметичний ремонт, то на цей раз трасу відремонтували грунтовно.

«Приймати Race Horizon Park – це велика честь для нас, – зазначає Олександр Киризлієв, голова сільської ради Чабанов. - Ми дуже раді, що мешканці Чабанів другий рік поспіль побачили велосипедні змагання найвищого рівня. Але для нас це не просто найпрестижніша велогонка, але і стимул до подальшого ремонту доріг і розширення меж Києва. Horizon ParkRace For Peace – чергове підтвердження того, що життя за межами міста Києва не закінчується».

Одноденна гонка Race Horizon Park For Peace стартувала в смт. Чабани у п'ятницю вранці. Гонщики подолали 10 кіл протяжністю 16 кілометрів. Таким чином, загальна дистанція Race Horizon Park for Peace склала 160 кілометрів.

У гонці взяли участь 21 команда: 11 зарубіжних із 9 країн та 9 українських. Серед них незмінні переможці Race Horizon Park, команда Kolss Cycling Team з Києва, а також сильні міжнародні команди Astana Vino Motors (Казахстан), Minsk Cycling Club (Білорусь), Synergy BakuCycling Project (Азербайджан) та Wibatech 7r Fuji (Польща).

Головним суддею Race Horizon Park 2017 став відомий комісар UCI Якоб Кнудсен (Данія).