Українка Козлова вийшла в основну сітку Відкритого чемпіонату Франції з тенісу

В Парижі завершився матч фінального раунду кваліфікаційного турніру Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, в якому українка Катерина Козлова обіграла Олександру Круніч з Сербії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 3:6, 6:3, 6:3.

Гра тривала 2 години 13 хвилин.

Козлова виконала протягом цього матчу два ейси (0 - у суперниці), допустила одну подвійну помилку проти трьох у сербки, виконала 72 відсотки точних перших подач (61%).

Всього українка виграла 92 розіграши м'ячів, проти 79 - у суперниці.

Таким чином, в основному турнірі в Парижі зіграють шість представників України - Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Катерина Козлова, Олександр Долгополов і Сергій Стаховський.

Як повідомляв УНІАН, турнір у Парижі триватиме з 28 травня по 11 червня