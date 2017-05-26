Стали відомі суперники українських тенісистів на Відкритому чемпіонаті Франції

У Парижі відбулося жеребкування Відкритого чемпіонату Франції з тенісу - другого турніру року серії "Великого шолома", повідомляє офіційний сайт турніру.

Згідно з жеребкуванням, у першому колі Еліна Світоліна, яка посіяна на турнірі під п'ятим номером, зустрінеться з представницею Казахстану Ярославою Шведовою.

Леся Цуренко та Катерина Бондаренко зустрінуться з переможцями кваліфікацій.

Також в основний турнір може потрапити Катерина Козлова, яка в п'ятницю проводить матч фінального раунду кваліфікаційних змагань.

Олександр Долгополов у першому колі зіграє з Карлосом Берлоком з Аргентини. Суперник Сергія Стаховського стане відомий після завершення кваліфікації.

Як повідомляв УНІАН, Відкритий чемпіонат Франції з тенісу пройде з 28 травня по 11 червня у Парижі, на кортах тенісного клубу "Ролан Гаррос".