Українка Катерина Козлова вийшла у фінал кваліфікації тенісного Roland Garros

Українська тенісистка, 140-я ракетка світу Катерина Козлова в трьох сетах обіграла туркеню Іпек Сойлу і вийшла у фінал кваліфікації Roland Garros. Матч завершився з рахунком 7:6(4), 2:6, 6:3 на користь українки.

Зустріч тривала 2 години 26 хвилин. За цей час українка жодного разу не подала навиліт, але допустила 4 подвійні помилки, зробивши 8 «брейків». Суперниця Козлової також не зробила жодного ейса, при 3 «подвійних» і 8 реалізованих брейк-пойнтах, повідомляє офіційний сайт турніру.

Таким чином, Козлова взяла у Сойлу реванш за поразку у фіналі торішньої кваліфікації Roland Garros. Українка тепер знову зіграє у кваліфікації паризького турніру і зустрінеться з сербкою Олександрою Круніч.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у фінал кваліфікації Roland Garros вийшов також українець Сергій Стаховський.