Один з найсильніших тенісистів світу Джокович узяв собі в тренери зірку 90-х Агассі

Другий номер світового рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів Новак Джокович оголосив про призначення своїм тренером знаменитого в минулому американця Андре Агассі, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Джокович надихнувся після розмови з Агассі і впевнений, що той допоможе йому стати краще.

«За останні два тижні я розмовляв по телефону з багатьма колишніми кращими гравцями. Мене цікавили різні думки про життя тенісиста. Зрештою, мене влаштував зв'язок з Агассі. По-перше, у нас схожий стиль гри, і я надихався їм. Думаю, це допоможе. Тим більше, Андре пережив досвід, подібний моєму, коли після домінування залишив топ-100. Але він повернувся на першу сходинку. Він знає шлях, як стати сильніше, ніж раніше. У нього була велика харизма, але він залишався скромним»

У нинішньому сезоні сербський тенісист вдруге змінює склад своєї команди. Джокович припинив співпрацю з головним тренером Мар'яном Вайдою, тренером з фітнесу Гебрхардом Філом-Гричем, фізіотерапевтом Мільяном Амановичем.

В кінці 2016 року серб розлучився зі своїм наставником ще одним колишнім відомим тренером німцем Борисом Беккером після трьох років спільної роботи.