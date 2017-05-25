Українець Стаховський вийшов у фінал кваліфікації тенісного Ролан Гаррос

Український тенісист, 122-я ракета світу Сергій Стаховський пробився у фінал кваліфікації турніру Великого Шолома Roland Garros, обігравши американця Стефана Козлова - 6:7, 6:4, 6:4.

«Матч з американцем Козловим почався дуже нервово. Ми в першому сеті зробили, якщо я не помиляюся, шість брейків. Звичайно, було присутнє певне напруження, оскільки тактично ми граємо дуже схоже. У Козлова був шанс подати на сет за рахунку 6:5, але він його не реалізував. На жаль, тай-брейк я упустив, ведучи в рахунку 4:2.

Починаючи з другого сету, я почав діяти більш активно і більше ризикував. Повів – 5:2, але примудрився втратити зосередженість, а з нею і два гейми. Добре, що при 5:4 прочумався, вигравши гейм, а з ним і партію.

Ключовий момент у третьому сеті стався за рахунку 2:1, коли я зробив брейк. Після чого пішла подача, якою я залишився задоволений. Добре подавав, що, в принципі, не залишило шансів супернику в моїх геймах. Зрозуміло, залишився задоволений проведеним матчем, але втомився», - прокоментував Стаховський свою перемогу, повідомляє Xsport.

Зазначимо, що для Стаховського кращим результатом на Roland Garros поки є третій раунд у 2011 році.

У фіналі кваліфікації українець зіграє з чехом Яном Сатралом.