Парламент увів поняття національних видів спорту, до яких належать бойовий гопак і рукопашний бій

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо визнання національних видів спорту).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 227 із 351 народного депутата, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом визначено на законодавчому рівні поняття національних видів спорту.

Читайте такожРукопашний бій у Верховній Раді назвали національним видом спорту Передбачено, що у разі відсутності відповідної міжнародної спортивної федерації статус національної спортивної федерації, що сприяє розвитку національного виду спорту, надається за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту. У тексті закону немає переліку національних видів спорту.

На засіданні парламенту під час розгляду у квітні даного законопроекту у першому читанні міністр молоді та спорту Ігор Жданов повідомив, що «за роки незалежності України почали відроджуватися і розвиватися види спорту, які зросли з українських традицій, серед яких є і відновлені види, засновані на вікових народних традиціях, - бойовий гопак, спас, рукопашний бій…».