Збірна України з волейболу програла перший відбірковий матч чемпіонату світу

У Ліоні (Франція) завершився матч 1-го туру відбіркового турніру чемпіонату світу з волейболу серед чоловічих команд, в якому збірна України програла команді Німеччини, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 0:3.

Українці так і не зуміли нав'язати боротьбу суперникові, набираючи не більше 20 очок за сет - 16:25, 20:25 19:25.

Найрезультативнішими гравцями збірної України в цьому матчі стали Василь Тупчій - 12 очок (1 брейк), та Андрій Куцмус, на рахунку якого 7 очок і 1 брейк.

Суперниками збірної України у відбірковому турнірі до ЧС в Ліоні (2-й раунд) також стануть команди Туреччини, Азербайджану, Ісландії та Франції.

За регламентом турніру краща команда напряму кваліфікується на ЧС, а команда, що зайняла 2-е місце в групі - потрапить в стикові матчі плей-офф, третій і останній раунд відбіркового турніру.

Турнір у Ліоні триватиме до 28 травня.