Українська легкоатлетка Антонова визнана срібним призером Олімпійських ігор-2008
17:55, 24 травня 2017Інше
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Спортсменка, яка завоювала на Іграх в Пекині бронзу, піднялася на сходинку вище через допінг-скандал з суперницею з Куби.
Антонова поміняє бронзу на срібло Ігор в Пекині / Sportanalytic.com
Українка Олена Антонова офіційно визнана срібним призером Олімпіади-2008 у метанні диска, повідомляє Федерація легкої атлетики України.
18 серпня 2008 року, на Олімпійських іграх у Пекіні Олена Антонова виграла бронзову медаль з метання диску.
Проте у зв’язку з дискваліфікацією кубинки Яреліс Барріос, яка була другою, якість нагороди українки підвищено до срібної. Про це говориться в офіційному листі з Міжнародного олімпійського комітету.
Нагадаємо, що Антонова виграла олімпійську медаль у Пекіні з результатом 62,59 м. Олімпійською чемпіонкою стала американка Стефані Браун Трефтон з результатом 64,74 м.
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