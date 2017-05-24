Українські шахісти Пономарьов і Криворучко очолять команду на чемпіонаті Європи

Збірну України на чемпіонаті Європи з шахів у Мінську очолять Юрій Криворучко і Руслан Пономарьов, повідомляє ChessDom.

На сьогоднішній день на турнір заявилися 396 шахістів. В числі десяти кращих за рейтингом Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) Криворучко (рейтинг - 2710) і Пономарьов (2709). Серед учасників європейської першості вони займають 5-6 позиції в рейтингу, відповідно.

Участь в турнірі, який триватиме до 10 червня, підтвердили майже 400 спортсменів з 40 країн. В Мінськ планують приїхати 177 гросмейстерів, 78 міжнародних майстрів, 57 майстрів ФІДЕ. Україну будуть представляти 32 шахісти.

Призовий фонд турніру - 100 тисяч євро (чемпіон Європи отримає 20 тис.).

Чоловічий чемпіонат Європи з шахів пройде в Мінську з 29 травня по 10 червня, за швейцарською системою в 11 турів.

Контроль часу: 90 хвилин на перші 40 ходів, потім 30 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд на кожний хід, починаючи з першого.

Ігрові дні: 30 травня - 3 червня, 5-10 червня.