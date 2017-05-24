Лідер велогонки "Джиро д'Італія" розгубив свою перевагу через зупинку в туалет (відео)

Голландський гонщик Sunweb Том Дюмулен через проблеми з травленням розтратив своє лідерство в загальному заліку Джиро д'італія, повідомляє Isport.

Дюмулен лідирував до 16-го етапу Джиро з перевагою в 2 хвилини 41 секунду, але під час етапу був змушений зупинитися для походу на узбіччі.

Через цю зупинку, він втратив значну кількість часу і тепер його перевага від найближчого переслідувача - колумбійця Наїро Кінтани з Movistar - становить лише 31 секунду.

"У мене були проблеми... Я просто не міг більше стримуватися", - заявив Дюмулен після гонки.

Одна з трьох найпрестижніших щорічних велоперегонів "Гранд Туру" (італійська Джиро, іспанська Вуельта і Тур-де-Франс) проходить в 2017-му з 5 по 28 травня.