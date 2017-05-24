Українка Еліна Світоліна напередодні Ролан Гаррос припинила співпрацю з іспанським тренером

Шоста ракетка світу Еліна Світоліна припинила співпрацю з одним з тренерів - іспанцем Гарбіелем Урпі.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Еліна Світоліна попрощалася з наставником Ієном Хьюзом і найняла новий тренерський штаб. До нього увійшли Габріель Урпі, який раніше працював з Арантою Санчес-Вікаріо, Кончитою Мартінес і Флавією Пеннеттою, французький фахівець Тьєррі Аскьон, який також працює з Жо-Вільфридом Тсонга, і Ендрю Беттлс, колишній спаринг-партнер Ани Іванович.

Як повідомляє WTA Insider, через півроку Світоліна прийняла рішення припинити співпрацю з одним з тренерів, щоб сфокусуватися на роботі з іншими. Еліна вирішила, що продовжить свій тенісний шлях без Урпі.

Разом з іспанцем українка виграла чотири турніри (Тайбей, Дубай, Стамбул, Рим), два з яких належать до престижної серії Premier 5. Вона обіграла шістьох суперниць з топ-10 та здобула рекордну для Туру 31 перемогу в нинішньому сезоні. Також на цьому тижні Світоліна піднялася на найвищу в історії українського жіночого тенісу шосту сходинку рейтингу.

Зараз Еліна перебуває в Парижі, де готується до старту на "Ролан Гаррос", який пройде 28 травня — 11 червня. Високий рейтинг дозволить нашій першій ракетці потрапити в топ-8 посіву.