У Житомирі близько 700 осіб взяли участь у змаганнях з бігу у рамках Олімпійського дня

14:58, 24 травня 2017
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У рамках заходу відбулися показові виступи спортсменів-баскетболістів, волейболістів, лучників та художні номери.

У змаганнях взяли участь дошкільнята, учні і студенти / Фото Житомирська ОДА

В Житомирі сьогодні, 24 травня, близько 700 дітей, студентів, спортсменів та ветеранів взяли участь у змаганнях з бігу у рамках регіонального Олімпійського дня.

Як передає кореспондент УНІАН, урочистості та забіги відбулися вранці на Новому бульварі в Житомирі.

Спортивний забіг в Житомирі / Фото Житомирська ОДА

Привітали учасників заступник голови Житомирської облдержадміністрації Ярослав Лагута, начальник управління сім'ї, молоді та спорту ОДА Світлана Гресь, заступник голови Житомирського обласного відділення НОК України Леонід Самунь.

В рамках заходу учасники продемонстрували і художні номери / Фото Житомирська ОДА

В рамках заходу відбулися показові виступи спортсменів-баскетболістів, волейболістів, лучників та художні номери.

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Продовжується Олімпійський день змаганнями зі спортивного бігу на дистанції 50 метрів, 100 м, 500 м та 1000 м. Змагаються дошкільнята, учні, студентська молодь, спортивні аматори та ветерани спорту.

Нагадаємо, в Одесі 13 травня відбувся перший всеукраїнський "Забіг студентів".

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Теги: #змагання з бігу#забіг на Житомирщині