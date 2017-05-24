У Житомирі близько 700 осіб взяли участь у змаганнях з бігу у рамках Олімпійського дня

В Житомирі сьогодні, 24 травня, близько 700 дітей, студентів, спортсменів та ветеранів взяли участь у змаганнях з бігу у рамках регіонального Олімпійського дня.

Як передає кореспондент УНІАН, урочистості та забіги відбулися вранці на Новому бульварі в Житомирі.

Привітали учасників заступник голови Житомирської облдержадміністрації Ярослав Лагута, начальник управління сім'ї, молоді та спорту ОДА Світлана Гресь, заступник голови Житомирського обласного відділення НОК України Леонід Самунь.

В рамках заходу відбулися показові виступи спортсменів-баскетболістів, волейболістів, лучників та художні номери.

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Продовжується Олімпійський день змаганнями зі спортивного бігу на дистанції 50 метрів, 100 м, 500 м та 1000 м. Змагаються дошкільнята, учні, студентська молодь, спортивні аматори та ветерани спорту.

Нагадаємо, в Одесі 13 травня відбувся перший всеукраїнський "Забіг студентів".