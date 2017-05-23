Держава виділила майже 10 мільйонів гривень на підготовку до чемпіонату Європи зі стрибків у воду

Менше місяця лишилося до старту чемпіонату Європи зі стрибків у воду, який відбудеться у Києві 11-18 червня.

Як повідомив на прес-конференції міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, зусилля держави в організації змагань оцінила Європейська ліга плавання, яка в тому числі дала дуже високу оцінку столичному СК "Олімпія", де власне і відбудеться чемпіонат. Про це повідомляє офіційний сайт міністерства.

“Міністерство надає всебічну організаційну підтримку Федерації стрибків у воду у підготовці до змагань. Держава виділила кошти у розмірі 9,8 млн. грн. Допомагає й місто. КМДА надала 900 тис. Переконаний, чемпіонат пройде на найвищому рівні. Тепер слово за нашими спортсменами», - наголосив Жданов.

Як підкреслив президент Федерації стрибків у воду Ігор Лисов, першість континенту у Києві – результат об’єднання зусиль з Мінмолодьспорту, міською адміністрацією Києва і НОК України. «Хотів би подякувати Ігорю Жданову за ту суттєву допомогу, яку надало міністерство щодо придбання нового, сучасного обладнання, необхідного для проведення чемпіонату», - зазначив Лисов.

Вхід на змагання для вболівальників буде вільним. У той же час організатори подбали про посилення заходів безпеки під час проведення турніру і закликали вболівальників з розумінням поставитися до такої необхідності.

Буде організована і телетрансляція змагань на Першому національному каналі.

Участь у чемпіонаті континенту візьмуть 140 спортсменів з 24-х країн. Господарів на змаганнях представлятиме команда у складі 15 спортсменів, серед них - і новачки дорослих змагань, повідомила головний тренер збірної України Тамара Токмачова.

Нагадаємо, у 2016 році у Лондоні на чемпіонаті Європи збірна України зі стрибків у воду посіла третє загальнокомандне місце, завоювавши 8 нагород, з них 3 золоті.