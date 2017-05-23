Українка Костевич виграла срібло Кубка світу зі стрільби

У Мюнхені (Німеччина) завершилися змагання Кубка світу зі стрільби в дисципліні стрільба з пневматичного пістолета з 10 метрів у жінок, де 2-е місце завоювала українка Олена Костевич, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка показала результат 238,3 бали.

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В іншому фінал дня - стрільба з трьох позицій з відстані 50 метрів у чоловіків, призер Олімпіади-2016 у бразильському Ріо-де-Жанейро Сергій Куліш посів 5-е місце.

Як повідомляв УНІАН, Кубок світу зі стрільби проходить в Німеччині з 17 по 24 травня.