Колишній переможець тенісного Australian Open засуджений за участь у договірному матчі

Переможець Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу в юніорських змаганнях 2016 року Олівер Андерсон засуджений за участь у договірному матчі, повідомляє австралійська The Age.

Тенісист зізнався в участі в такій грі.

Австралійський тенісист домовився зі спільником про те, що програє перший сет матчу турніру серії "Challenger" і дійсно поступився супернику з рахунком 4:6, ведучи по ходу гри - 4:0. Другий і третій сет Андерсон виграв - 6:0, 6:2.

Його спільник мав намір зробити ставку на програш Андерсона у першому сеті в розмірі 10 тисяч доларів, але в букмекерській конторі обмежили ставу сумою 2 тис. доларів, повідомивши про підозрілу ставкою в поліцію.

У підсумку, Андерсона засудили до двох років позбавлення волі умовно і штрафу в 500 доларів.