На участь у зимовій Олімпіаді-2018 претендуватимуть 57 українських спортсменів

57 українських спортсменів претендуватимуть на участь у ХХІІІ зимових Олімпійських іграх 2018 року Пхьончхані (Південна Корея). Сьогодні Національний олімпійський комітет затвердив список спортсменів-кандидатів на участь Олімпіаді-2018, повідомив віце-президент НОК Микола Томенко.

«Оскільки наші найбільші сподівання на відповідні результати у цій Олімпіаді повʼязані з біатлоном, то доброю новиною є те, що на звернення спортсменів і федерацій біатлону Міжнародний олімпійський комітет поставив умову перед організаторами реконструювати біатлонний стадіон і стрільбище, до рівня готовності яких були серйозні нарікання», – зазначив Томенко.

Читайте такожЗбірна України не завоює жодної нагороди на зимових Іграх-2018 в Пенчхані - аналітики Gracenote SportsКрім того, враховуючи, що олімпійський рух і Олімпіада – не лише спортивна, а і геополітична подія, НОК готує звернення до президента та МЗС щодо необхідності якнайшвидшого призначення посла України в Південній Кореї, оскільки Україна на державному рівні має активно допомагати в організації проведення Олімпіади. На сьогодні Посольство України в Республіці Корея очолює тимчасово повірений Тарас Федунків.

Як повідомляв УНІАН, Олімпіада в Пхьончхані відбудеться з 9 по 25 лютого 2018 року.