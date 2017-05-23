Світоліна: Пишаюся тими спортсменами, які продовжують виступати за Україну

Українка Еліна Світоліна, яка стала напередодні 6-ю ракеткою світу згідно рейтингу Жіночої тенісної асоціації, розповіла про свої взаємини з колегами по збірній України з інших видів спорту, повідомляє ASAP Sports.

"Зустрічі з людьми, які роблять щось для нашої країни, особливі. Тому що багато спортсменів з України поміняли паспорт на російський або казахський. Вони не хочуть терпіти, або у них немає грошей, або ще щось... Тому я пишаюся тими спортсменами, які продовжують виступати за Україну, адже знаю, через що їм доводиться проходити, не маючи можливості тренуватися в хороших умовах. Я пишаюся бути українкою і представляти свою країну", - зазначила тенісистка.

Як повідомляв УНІАН, минулої неділі Світоліна виграла престижний турнір в Римі і піднялася на 6-е місце в світовому рейтингу. Українка встановила національний рекорд. Ніхто раніше з наших тенісисток не піднімався так високо в рейтингу WTA.