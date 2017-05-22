Українець Коростильов виграв Кубка світу зі стрільби
18:15, 22 травня 2017Інше
111
Наш спортсмен переміг у дисципліні стрільба з пневматичного пістолета з 10 метрів.
Коростильов виграв Кубок світу / issf-sports.org
У Мюнхені проходить Кубок світу зі спортивної стрільби, де українець Павло Коростильов переміг у стрільбі з пневматичного пісолету з 10 метрів, повідомляє офіційний сайт змагань.
Українець "вибив" підсумкову суму 240,9 бали.
Друге місце у Томоюки Мацуди з Японії - 238,7, третє - у Джонго Джина з Південної Кореї - 218,4 бали.
Ще один українець Олег Омельчук посів 7-е місце - 136,2 бали.
Ця перемога стала першою для збірної України на турнірі.
Кубок світу зі стрільби проходить в Мюнхені з 17 по 24 травня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter