Оприлюднена заявка збірної України на відбірковий турнір ЧС-2018 з волейболу

Головний тренер чоловічої національної збірної України з волейболу Угіс Крастіньш оприлюднив склад команди на відбірковий турнір ЧС-2018, повідомляє Volleyball.ua.

Отже, з 15 волейболістів, які проходили тренувальний збір в Івано-Франківську, залишилося 13. До остаточної заявки не потрапили діагональний харківського "Локомотиву" Юрій Томін та догравальник Олег Шевченко, який минулий сезон провів у Казахстані в команді "Атирау". Також у Франції до команди приєднається Олег Плотницький, який цими днями завоював право виступати у фінальній частині Чемпіонату свтіу-2017 з молодіжною збірною України U-21.

Читайте такожМолодіжна збірна України з волейболу пробилася до фінальної частини чемпіонату світуОстаточний склад команди виглядає наступним чином:

Зв'язуючі: Володимир КОВАЛЬЧУК ("Дагестан" Росія), Дмитро СТОРОЖИЛОВ ("Бєльско-Бяла" Польша)

Ліберо: Горден БРОВА ("Барком-Кажани" Львів), Денис ФОМИН ("Динамо-Тараз" Казахстан)

Центральні блокуючі: Костянтин РЯБУХА ("Тріколор Плоєшти" Румунія), Андрій ЛЕВЧЕНКО ("Казхром" Казахстан), Максим ДРОЗД ("Локомотив" Харків), Юрій СЕМЕНЮК ("Барком-Кажани" Львів)

Догравальники: Андрій КУЦМУС ("Урал" Росія), Андрій Д'ячков ("Монпельє" Франція), Олег ПЛОТНИЦЬКИЙ ("Локомотив" Харків"), Олексій КЛЯМАР ("Лілль" Франція)

Діагональні: Василій ТУПЧІЙ ("Алтай" Казахстан), Володимир ТЕВКУН ("Барком-Кажани" Львів).

Відбірковий турнір ЧС-2018 пройде з 24 по 28 травня у Ліоні (Франція). Збірна України потрапила до групи А, де зустрінеться з Францією, Німеччиною, Ісландією, Туреччиною та Азербайджаном.