Міжнародна велогонка Tour of Ukraine завершилася на столичному Хрещатику перемогою українця Віталія Буца

Гонщик київської команди «KOLSS Cycling Team» Віталій Буц став переможцем міжнародної багатоденної велогонки Tour of Ukraine. Про це УНІАН повідомили у прес-службі змагань.

Четвертий етап головної велобагатоденки країни Tour of Ukraine, який став фінальним у змаганнях, виграв партнер Віталія Буца по команді «KOLSS Cycling Team» Сергій Лагкуті. У спринтерському фініші на Хрещатику Лагкуті випередив Буца та іншого партнера по команді Андрія Василюка.

Ця ж трійця, але в іншій послідовності, очолила і підсумковий залік міжнародної велогонки. Переможцем став Віталій Буц, другий – Андрій Василюк, третій – Сергій Лагкуті.

«Перші 3 місця у генеральній класифікації – це краще, ніж ми очікували, – розповідає Андрій Василюк. – Цього року дуже сильні суперники приїхали. Тому ми до останнього моменту боролися, все було в секундах. Проте ми встояли, дали бій. Гонка для нас пройшла успішно і ми дуже задоволені ».

Сергій Лагкуті, який торік виграв генеральну класифікацію «Tour of Ukraine», зізнався, що найскладнішим був заключний 4-й етап: «Тому що були на дистанції ділянки з бруківкою, і всі йшли близько один до одного. Адже була затята боротьба за п’єдестал загального заліку, до останнього. Нам дуже приємно перемогти на рідній землі».

У командному заліку «Tour of Ukraine» другий рік поспіль перемога залишилася за господарями – «KOLSS Cycling Team». На другому місці – «Minsk Cycling Club», на третьому – «Vino-Astana Motors».