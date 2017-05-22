13 зарубіжних чоловічих команд візьмуть участь у київській велогонці Race Horizon Park

Для участі у київській велогонку Race Horizon Park зареєструвалися 22 команди, серед яких 13 зарубіжних та 9 українських, повідомляє оргкомітет змагань.

Зарубіжні колективи представлені переважно колективами з Азербайджану, Білорусі, Данії, Ізраїлю, Казахстану, Польщі та США, які і складуть основну конкуренцію київській команді Kolss Cycling Team. Колектив під керівництвом Миколи Скоренка, який з 2013-го року переміг на абсолютно всіх гонках в рамках Race Horizon Park, вийде на старт у своєму найсильнішому складі. Кольори Kolss Cycling Team в Києві захистять Віталій Буц, Андрій Кулик, Сергій Лагкуті, Андрій Василюк, Олександр Поливода і Михайло Кононенко.

Саме Kolss Cycling Team, склад якої рясніє попередніми переможцями Race Horizon Park, безперечно буде головним фаворитом всіх трьох київських перегонів. Тим не менш, міжнародна конкуренція більш ніж серйозна і легкої прогулянки у господарів змагань не вийде.

Читайте такожУ Києві відбудеться велогонка для любителів в рамках Race Horizon Park -2017 Азербайджанська команда Synergy Baku Cycling Project, одна з найсильніших команд у континентальному дивізіоні, везе в Київ свого лідера Кирила Позднякова, що перебуває в неймовірній формі. Сильні білоруси з Minsk Cycling Club приїдуть зі своїм лідером Станіславом Божковим і сильним спринтером Сергієм Попком. Казахстанський десант з Vino – Astana Motors очолить сильні молоді гонщики Євген Гилич і Степан Астаф'єв. А поляки з Wibetech 7r Fuji виставлять на старт одразу двох екс-призерів Race Horizon Park попередніх років, Ячека Морайко і Марека Руткевича.

«В черговий раз на старт в Києві вийде дуже сильний міжнародний пелотон, готовий кинути виклик господарям із Kolss Cycling Team. Ми дуже раді, що наша київська гонка користується великою популярністю у зарубіжних команд, хоч, звичайно, і сподіваємося на перемогу українських спортсменів, – каже Олександр Башенко, президент Федерації велоспорту України та голова організаційного комітету Race Horizon Park. - Також дуже приємно, що в рамках гонки вдруге пройдуть міжнародні жіночі старти, а також традиційний аматорський заїзд. Я б хотів ще раз, від імені організаторів та Федерації велоспорту України, подякувати адміністрації міста Києва і Чабанів, а також всіх наших партнерів за підтримку в організації перегонів. Всі разом ми робимо Race Horizon Park візитною карткою нашого міста».

Також варто відзначити, що на даний момент для участі в жіночих стартах на Race Horizon Park вже зареєструвалися 7 зарубіжних команд з 6 країн, серед яких Білорусь, Великобританія, Чехія, Ізраїль, Литва та Польща. Особливу увагу в цьому списку варто звернути на сильний британський колектив WNT Pro Cycling Team. Крім того, кинути виклик українським командам готові міцні національні збірні Білорусі та Чехії, а також клуб Minsk Cycling Club, жіноча команда якого проводить свій перший професійний сезон.

Race Horizon Park відбудеться у Києві і околицях з 26 по 28 травня.