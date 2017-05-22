Світоліна піднялася в рейтингу WTA і вперше стала 6-ю ракеткою світу

Українка Еліна Світоліна після перемоги напередодні на турнірі в Римі суттєво піднялася в рейтингу Жіночої тенісної асоціації, вперше потрапивши в Топ-6 спорстменок світу, повідомляє WTA.

На рахунку нашої тенісистки 4575 очок і вона покращила свою позицію на 5 місць, піднявшись з 11-го на 6-е.

Більше того, наша спортсменка є кращою в іншому рейтингу, де враховуються тільки результати поточного сезону. У 2017-му році вона набрала найбільше очок.

Попереду українки в класичному рейтингу лише п'ять тенісисток - Ангелік Кербер (Німеччина) - 7035 очок, Серена Вільямс (США) - 6110, Кароліна Плішкова (Чехія) - 6100, Симона Халеп (Румунія) - 5790, Гарбіньє Мугуруза (Іспанія) - 4636.

Напередодні Світоліна виграла тенісний турнір у Римі, обігравши у фіналі Халеп. А після перемоги зазначила: "Ми, українці, завжди тримаємося за свою мрію і ніколи від неї не відступаємо. Ми дуже наполегливі і ніколи не здаємося. Думаю, що і у мене ця якість добре помітна, але я вважаю її національною - адже нам ніколи нічого легко не давалось. Навіть якщо ти гарний у своїй справі, потрібно працювати в кілька разів більше колеги з іншої країни, бо йому все дісталося простіше. А деяким - взагалі задурно. Ми ж змушені викладатися на триста відсотків. Мені подобається такий підхід".

Як повідомляв УНІАН, тенісний рейтинг оновлюється щотижня, по понеділках. Раніше, в нинішньому сезоні, Світоліна вперше потрапила в Топ-10 найсильніших спортсменок світу.