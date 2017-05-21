Українці виграли Кубок Європи зі спортивної ходьби в командному та індивідуальному заліку

Українці виграли Кубок Європи зі спортивної ходьби на дистанції 50 км, а Іван Банзерукоформив переможний дубль, фінішувавши першим ще й в індивідуальному заліку, повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Змагання, що відбулися в неділю, приймали Подєбради (Чехія).

На дистанції 50 км перші дві сходинки п’єдесталу вибороли українці. Іван Банзерук переміг (3:48.15 год), а Ігор Главан фінішував другим (3:48.38 год). У командному заліку вони оформили перемогу разом з Мар’яном Закальницьким і Андрієм Гречковським.

Бронзові медалі у командному заліку Україні принесла чоловіча юніорська команда у складіВіктора Шуміка, Едуарда Забуженка і Віктора Кононенка. Найкращим з українців був Шумік. З особистим рекордом, 41.38 хв, він фінішував четвертим.

Також відзначимо четверте й п’яте місця на дистанції 20 км серед жінок у Інни Кашиної (1:30.11 год) і Надії Боровської (1:30.26 год) відповідно.