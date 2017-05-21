Українки залишилися без медалей на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики

У Будапешті завершився чемпіонат Європи з художньої гімнастики, де спортсменки збірної України залишилися без нагород, повідомляє офіційний сайт змагань.

Напередодні, у командному турнірі збірна України посіла 5-е місце, набравши підсумкові 46.850 бали. Наша збірна пропустила вперед команди Росії, Білорусі, Болгарії та Ізраїлю.

У неділю першими вийшли на килим юніорки, де у групових змаганнях збірна України посіла останнє 8-е місце - 15,200 бали. Трійку призерів склали команди Росії, Італії та Ізраїлю.

У турнірі "сеньорок", у відсутності індивідуального багатоборства у програмі змагань, спортсменки розігрували медалі в окремих вправах. Українка Вікторія Мазур виступала у двох фіналах з чотирьох, де двічі посіла 7-е місце - у вправі з м'ячем (15,700) і булавами (15,950).

Чотири золоті медалі поділили між собою сестри-росіянки Діна і Аріна Аверіни - по дві золоті нагороди.

Лідер збірної України Ганна Різатдінова пропускала турнір у Будапешті.

Чемпіонат Європи проходив у столиці Угорщини з 19 по 21 травня.