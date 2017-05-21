Українці здобули п'ять перемог на етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное у Португалії

У португальському Монтемор-у-Велью завершився перший етап Кубка світу з веслування на байдарках і каное, де спортсмени збірної України здобули п'ять золотих медалей, повідомляє офіційний сайт змагань.

Всього українці 11 разів піднімалися на п'єдестал пошани змагань.

Напередодні, в суботу, в перший день змагань, Ігор Трунов/ Іван Семикін виграли у байдарці на дистанції 500 метрів (1.28,059), а Віталій Цуркан/ Олег Кухарик також у байдарці, але на дистанції 1000 метрів (3.09,732).

Сьогодні перемог добилися Олег Кухарик в одиночці на дистанції 500 метрів (01:37.583), Дмитро Янчук\Тарас Міщук у двійці-каное на дистанції 500 метрів (01:41.562) та байдарка-четвірка Кирило Черноморов/Олег Кухарик/Данило Кузьмін/Ігор Трунов також на дистанції 500 метрів (01:20.586).

Також на рахунку збірної України дві срібні та чотири бронзові медалі.

Перший етап КС з веслування на байдарках і каное проходив у Португалії з 19 по 21 травня.