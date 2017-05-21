Перед фінальним етапом велогонки Tour of Ukraine лідирує український гонщик Віталій Буц

Український гонщик команди «KOLSS Cycling Team» Віталій Буц очолює загальний залік міжнародної велошосейної багатоденної гонки Tour of Ukraine перед заключним днем змагань. На усіх трьох етапах Віталій опинявся на п’єдесталі – на першому переміг особисто, на другому – у складі команди, а напередодні фінішував третім.

Вирвати ж перемогу на дистанції у 196,8 кілометрів, що пролягала у Бучі та навколишніх селах, зумів німець Тіно Томель. Другим фінішну лінію перетнув аргентинець Херман Ніколас Тівані Перес. Про це УНІАН повідомили у прес-службі змагань.

«Це був хороший етап. Дуже швидкий на старті. Нам було важко змагатись. Але команда добре відпрацювала на мене, – поділився враженнями тріумфатор етапу Томель. – Найцікавіше було побачити країну. Все роздивлявся, бо я вперше в Україні. І мені тут подобається».

Напередодні фінального етапу, який в неділю відбудеться в Києві, усі три перші місця генеральної класифікації обіймають гонщики української команди «KOLSS Cycling Team». Слідом за Віталієм Буцем, який нині їде в жовтій майці, розташувалися Андрій Василюк і Сергій Лагкуті. Вони програють лідеру 13 і 14 секунд відповідно.