Молодіжна збірна України з волейболу пробилася до фінальної частини чемпіонату світу

Молодіжна збірна України з волейболу (серед гравців віком до 21 року) здобула право виступати у фінальній частині світової першості. В останнє до цього на мундіаль наша молодіжна збірна потрапляла 16 років тому!

У кваліфікаційному турнірі до чемпіонату світу, який проходив у Сербії, українська команда посіла перше місце. Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації волейболу.

У вирішальному двобої у субооту ввечері підопічні Миколи Пасажина обіграли господарів змагань - збірну Сербії з рахунком 3:1.

Цього разу "синьо-жовті" порушили неприємну традицію програвати першу партію (саме так розгорталися події у двох попередніх зустрічах проти Франції та Болгарії). Стартовий сет був за українцями - 26:24, як і другий, в якому наша команда також була кращою - 25:12.

У третьому сеті серби, які вважалися разом з нашою командою головними фаворитами групи, зробили відчайдушну спробу повернутися у гру і святкували успіх - 25:18 на їхню користь. Але все розставила по своїх місцях четверта партія, яка стала завершальною.

Збірна України, як і у двох попередніх зустрічах, виграла матч з рахунком 3:1 (26:24, 25:12, 18:25, 25:22) і вийшла у фінальний турнір чемпіонату світу. Він відбудеться у Чехії з 23 червня по 2 липня цього року.

Відзначимо, що у вересні 2016-го ця ж молодіжна команда під керівництвом Миколи Пасажина стала головною сенсацією чемпіонату Європи, виборовши срібні медалі, а лідер "синьо-жовтих" Олег Плотницький отримав титул MVP чемпіонату.